Обнинцев предостерегли от купания в Протве

14.06.2019 16:52 68

Как сообщалось ранее, 12 июня, в среду, в реке Протве массово погибла рыба. Очевидцы утверждают, что экологическая катастрофа произошла из-за сброса с ермолинских очистных.

Прокуратура района возбудила уголовное дело. Администрация взяла его под свой контроль.

Были взяты пробы воды для анализа.

Результаты будут размещены на официальном портале Администрации Обнинска не позднее 20 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Управление ГОЧС попросило обнинцев воздержаться от купания в Протве до выяснения обстоятельств загрязнения водоема.

Фото: группа ВК «Неделя Боровского района».