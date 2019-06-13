Рыба подохла из-за стоков в Протве близ Ермолино

В День России, 12 июня, в сети появились фотографии экологической катастрофы, случившейся в Боровском районе на реке Протве близ Ермолино.

Там в реке подохло море рыбы, она плавает кверху брюхом в больших количествах. Вода сильно пахнет.

- Это труба с ермолинских очистных, - утверждает автор фотографий экоактивист Иван РОЖКОВ. - Там вообще подойти нельзя: вонь глаза режет!

На воде мужчина наблюдал белую пену, которая, по его убеждению, имеет химическое происхождение.

Мы направили соответствующий, запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать это ЧП.

Белая жидкость так воняет, что близко не подойти.