Рыба подохла из-за стоков в Протве близ Ермолино

В День России, 12 июня, в сети появились фотографии экологической катастрофы, случившейся в Боровском районе на реке Протве близ Ермолино.
Там в реке подохло море рыбы, она плавает кверху брюхом в больших количествах. Вода сильно пахнет.
- Это труба с ермолинских очистных, - утверждает автор фотографий экоактивист Иван РОЖКОВ. - Там вообще подойти нельзя: вонь глаза режет!
На воде мужчина наблюдал белую пену, которая, по его убеждению, имеет химическое происхождение.
Мы направили соответствующий, запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать это ЧП.
Белая жидкость так воняет, что близко не подойти.
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