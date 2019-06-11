Аварийный дом чуть не рухнул на жителей Боровска

11.06.2019 20:00 162

В Боровске аварийный дом стоял без присмотра и мог в любую минуту рухнуть на головы местных жителей. Об этом пишет Прокуратура калужской области 11 июня. Жильцов дома давно расселили, но доступ к зданию был открыт. Оно стало место притяжения не только асоциальных элементов. Помещение для своих игр облюбовали дети. Правоохранители потребовали у администрации города немедленно закрыть доступ к дому.

Все требования прокуратуры уже выполнены. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.