Фальшивомонетчики сбывали подделки в такси и магазинах

11.06.2019 18:00 228

Двое молодых людей задержаны в Калуге по подозрению в изготовлении поддельных купюр. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 11 июня. Фальшивки, достоинством в 500 рублей, мошенники сбывали в небольших магазинах и при оплате такси. При обыске в квартире у преступников обнаружены компьютер и принтер для печати подделок.

Сейчас все оборудование изъято. Фальшивомонетчики взяты под арест. Изъятые купюры отправлены на экспертизу.

Фото: pxhere.com