Мужчина оплатил штраф за пьяную езду, чтобы посетить Армению

10.06.2019 14:58 171

В отдел судебных приставов пришел калужанин, который пожелал оплатить числящийся за ним долг, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 10 июня.

Мужчина был оштрафован за вождение в нетрезвом виде.

Гражданин не уплатил взыскание в отведенные сроки, тогда приставы закрыли ему выезд за границу.

Теперь должнику пришлось выплатить не только 30 тысяч штрафа, но и исполнительский сбор.

После расчета мужчина поинтересовался, когда будет снят запрет на выезд, так как через неделю он собирается посетить Армению.

Судебный пристав разъяснил, что ограничения снимают в течение нескольких дней после оплаты.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.