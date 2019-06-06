Юная обнинская пианистка стала третьей на музыкальном конкурсе

06.06.2019 15:29 168

Обнинская пианистка Анаит Унанян стала лауреатом III премии заключительного 3 этапа в номинации «фортепиано». Соревнование проходило в рамках XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского, сообщила пресс-служба администрации наукограда в четверг, 6 июня. В конкурсе принимали участие учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, специализированных музыкальных школ - в возрасте до 15 лет (включительно) по специальностям: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты». Фото: пресс-служба администрации Обнинска



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