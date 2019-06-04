Областную больницу оштрафовали за задержку оплаты контракта

04.06.2019 19:03 255

Калужская областная больница в конце прошлого года получила товар от индивидуального предпринимателя на сумму более 460 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 4 июня.

При этом с поставщиком лечебное учредждение в срок не рассчитались.

За задержку на занимающегося контрактами служащего больницы завели административное дело и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Предприниматель получил заработанные деньги.