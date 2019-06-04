Кировские врачи наказаны за нечитемый почерк и недописанные карты

04.06.2019 12:45 553

Проверка показала, что почерк нескольких кировских врачей в картах — нечитаем и карты они заполняют неполностью, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 4 июня.

Так в картах не указывалась вся информация о жалобах и результатах осмотра. Иногда диагноз был неполон, данных о рекомендации по лечению нет. Плюс к отдельным врачам приходилось сидеть в очереди больше 2 часов.

В результате трое медиков привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: pxhere.com