«ПАЗик» сбил пешехода в Козельском районе

03.06.2019 20:11 322

3 июня, в понедельник, около половины третьего дня на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в деревне Каменка Козельского района. Автомобиль «ПАЗ» сбил пешехода на улице Центральной, сообщила пресс-служба МЧС. Тяжесть полученных прохожим травм не уточняется. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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