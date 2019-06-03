Пьяный калужанин убил знакомого и попросил смягчить приговор

03.06.2019 20:46 348

37-летний житель Калуги распивал алкоголь со своим знакомым в Воротынске. В какой-то момент мужчина стал избивать своего приятеля.

Гражданин нанес не менее 5 ударов руками и ногами в голову потерпевшего, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 3 июня.

Избитый мужчина умер в Калужской областной больнице.

На суде убийца свою вину не отрицал и пояснил, что в пьяном угаре подумал, что его приятель маньяк.

Преступника осудили на 11 лет колонии строгого режима. Однако мужчина посчитал, что наказание слишком сурово и направил апелляцию.

Областной суд согласился с решением прокурора и оставил приговор без изменения.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.