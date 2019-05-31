Один человек пострадал в аварии на Киевском шоссе в Обнинске

31.05.2019 12:55 101

31 мая, в пятницу, в 11 утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП улице Киевское шоссе в Обнинске. Столкнулись автомобили Foton и ВАЗ-2107. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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