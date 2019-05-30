«Нива» сбила пешехода во Мстихино

30.05.2019 20:20 144

В четверг, 30 мая, пешеход попал под колеса «Нива Шевроле» в калужском Мстихино на трассе, соединяющей Калугу и М3 «Украина».

ДТП произошло в 18:23 на пешеходном переходе. Его последствия ликвидировали 9 представителей спецслужб: инспекторы, спасатели, врачи.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.