Мотоциклист влетел в автофургон в Обнинске

29.05.2019 13:16 205

Во вторник, 28 мая, в 20:18 вечера на проспекте Маркса в Обнинске столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль ГАЗ, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Авария произошла напротив дома 130. По предварительным данным, 40-летний мотоциклист, двигаясь со стороны Киевского шоссе, нарушил боковой интервал и столкнулся с фургоном ГАЗ.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Калужской области