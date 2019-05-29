Полицейские задержали наркодилера с крупной партией дурмана в Обнинске

Обнинские полицейские задержали 27-летнего уроженца одной из соседних республик по подозрению в торговле наркотиками.
В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили пакет со свертками, спрятанный в носок.
Экспертиза показала, что вещество в свертках – синтетический наркотик общей массой 36,52 грамма, сообщила пресс-служба регионального УМВД в среду, 29 мая.
По версии оперативников молодой человек собирался сбыть наркотики через тайники-закладки.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотиков».
Наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.
|
Ангар сгорел в Малоярославце 29.05.2019 16:44
Алиментщик оплатил 300-тысячный долг, чтобы отдохнуть в Таиланде 29.05.2019 16:42
«Шевроле» сбил пешехода в Кошелеве 29.05.2019 16:19
Лесоруба оштрафовали на 50 тысяч за оставленные ветки и сучки 29.05.2019 16:07
Калужские заключенные учатся делать картонные коробки 29.05.2019 15:52
Приставы рассказали школьникам, как собирают алименты 29.05.2019 15:12
Агрокомпания задолжала 332 работникам почти 6 миллионов зарплаты 29.05.2019 14:47
Риск пожаров в лесах региона вырос 29.05.2019 14:32
Старшеклассники выяснят, кто из них лучше спасает утопающих 29.05.2019 13:55
Газ отключат на некоторых улицах Калуги в четверг 29.05.2019 13:35
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: