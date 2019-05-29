Полицейские задержали наркодилера с крупной партией дурмана в Обнинске

29.05.2019 12:00 225

Обнинские полицейские задержали 27-летнего уроженца одной из соседних республик по подозрению в торговле наркотиками.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили пакет со свертками, спрятанный в носок.

Экспертиза показала, что вещество в свертках – синтетический наркотик общей массой 36,52 грамма, сообщила пресс-служба регионального УМВД в среду, 29 мая.

По версии оперативников молодой человек собирался сбыть наркотики через тайники-закладки.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотиков».

Наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.