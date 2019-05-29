Санитарные нормы нарушали в психоневрологических интернатах

29.05.2019 08:01 275

В двух психоневрологических интернатах (ПНИ) в Калужской области Кировском и Нагорновском нашли нарушения санитарных норм во время проверки, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 28 мая.

Так в Кировском нарушали порядок обработки посуды и условия хранения пищевых продуктов. Недостатки Нагорновского не уточняются.

Также сотрудники Кировского ПНИ не всегда составляли опись имущества поступающих инвалидов, а если и описывали, то не полностью, забывая вписать технику или мебель.

За нарушения оштрафовали 5 должностных лиц в том числе директоров интернатов.