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Санитарные нормы нарушали в психоневрологических интернатах

29.05.2019 08:01 0 275
Санитарные нормы нарушали в психоневрологических интернатах

В двух психоневрологических интернатах (ПНИ) в Калужской области Кировском и Нагорновском нашли нарушения санитарных норм во время проверки, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 28 мая.

Так в Кировском нарушали порядок обработки посуды и условия хранения пищевых продуктов. Недостатки Нагорновского не уточняются.

Также сотрудники Кировского ПНИ не всегда составляли опись имущества поступающих инвалидов, а если и описывали, то не полностью, забывая вписать технику или мебель.

За нарушения оштрафовали 5 должностных лиц в том числе директоров интернатов.


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