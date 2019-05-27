Застрявшую в проводах чайку спасли в Калуге

27.05.2019 14:50 307

Чайку, запутавшуюся в проводах, спасли в областном центре. Об инциденте написал паблик «Калуга жесть» 26 мая. Птица несколько часов провисела на столбе. Прохожие вызвали сотрудников МЧС, последние вызволили животное и направили его специалистам центра реабилитации диких животных «Феникс».

По словам руководителя «Феникса» Вероники Матюшиной, одну лапу чайка потеряла. Но в целом чувствует себя неплохо. Вскоре птицу выпустят на волю.

Фото: Центр реабилитации диких животных "Феникс".