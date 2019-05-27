Систему автоматического полива установят в калужском парке

27.05.2019 10:40 88

Систему автоматического полива установят на южном склоне центрального парка Калуги. Об этом сообщает городская управа областного центра 27 мая. Оборудование будет находиться под землей и выдвигаться наружу лишь на время полива. Предполагается, что он будет производиться ночью. Но также обсуждается вариант вечернего полива. По словам инженеров, тогда на закате калужане смогут наблюдать в парке радугу.

Сейчас идет монтаж оборудования. Завершить его планируют к 10 июня.

Фото: пресс-служба городской управы г. Калуги.