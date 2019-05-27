В Обнинске мужчина вышел из тюрьмы и скрылся

27.05.2019 14:00 404

В наукограде мужчина вышел из тюрьмы и скрылся от полицейских. Об этом сообщает управление МВД России по Калужской области 26 мая. 36-летний житель Обнинска был осужден за фиктивную прописку мигрантов. Больше года он провел в исправительной колонии строгого режима. По завершению срока, еще в течение трех месяцев за ним был установлен административный надзор. Нарушитель был обязан явиться для регистрации в полицейский участок по месту жительства, но это требование проигнорировал.

Вместо этого мужчина отправился в Боровск, где и был задержан. Теперь ему грозит новый срок в виде лишения свободы до 1 года.

Фото: pxhere.com.