Пожилая женщина погибла во время пожара в Малоярославце

25.05.2019 09:20 212

В Малоярославце сгорела квартира. Информацию о пожаре опубликовало сообщество «Калугажесть» 25 мая. Жертвой огня стала пожилая женщина. По словам соседей, она злоупотребляла алкоголем и, возможно, крепко уснула.

Вместе с бабушкой в квартире проживали двое детей – 4 и 6 лет. К счастью, на момент пожара они гуляли на улице. Им была оказана помощь от соседей и медиков.