Людиновские предприниматели торговали мясом без контроля

24.05.2019 14:25 176

Во время проверок торговых организаций в Людиново обнаружили мясо без этикеток и ветеринарных сопроводительных документов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 24 мая.

Безопасность и качество такой еды никто не гарантирует.

В итоге мясо изъяли и отправили на утилизацию.

Двух виновных также оштрафовали на 4 тысячи рублей, одному ИП вынесли предупреждение.

Фото: pxhere.com