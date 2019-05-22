Наркоторговца задержали в Калуге

22.05.2019 12:20 180

37-летнего мужчину задержали за наркоторговлю в Калуге. Об этом сообщают в региональном управлении МВД России 22 мая. Полицейские заметили преступника на месте тайника-закладки. При личном досмотре у него обнаружили 11 граммов белого порошка. Экспертиза показала, что это героин.

Подозреваемый взят под арест. Сейчас проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Фото: pxhere.com.