Интернет-мошенника задержали калужские полицейские

Житель Московской области во всемирной сети продавал автозапчасти, однако до покупателей товар не доходил. Об этом сообщили в управлении МВД России по Калужской области 22 мая. Жертвой мошенника стал и калужанин. Когда после оплаты заказа товар не поступил, автолюбитель связался с продавцом. Но последний возвращать деньги отказался. Пострадавший написал заявление в полицию.
Правоохранители быстро установили личность мошенника. Свою вину он признал и обязался вернуть калужанину похищенные деньги. Сумма ущерба составила 5000 рублей.
Фото: www.pexels.com.
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