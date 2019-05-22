Интернет-мошенника задержали калужские полицейские

22.05.2019 10:20 55

Житель Московской области во всемирной сети продавал автозапчасти, однако до покупателей товар не доходил. Об этом сообщили в управлении МВД России по Калужской области 22 мая. Жертвой мошенника стал и калужанин. Когда после оплаты заказа товар не поступил, автолюбитель связался с продавцом. Но последний возвращать деньги отказался. Пострадавший написал заявление в полицию.

Правоохранители быстро установили личность мошенника. Свою вину он признал и обязался вернуть калужанину похищенные деньги. Сумма ущерба составила 5000 рублей.

Фото: www.pexels.com.