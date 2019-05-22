Калужские полицейские за сутки задержали пять человек, находящихся в розыске

22.05.2019 09:50 135

Пять человек, находящихся в розыске, задержали за сутки калужские полицейские. Все они укрывались от правосудия по разным причинам. Об этом сообщают в управлении МВД России по Калужской области в среду, 22 мая.

Первый - 38-летний калужанин - скрывался от уплаты алиментов. Второй - житель Боровского района - задержан за нарушение правил дорожного движения. Подозреваемого в краже арестовали в Дзержинском районе, а еще двое мужчин задержаны по более серьезным статьям. Это убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

По всем фактам ведется следствие.