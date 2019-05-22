У охотника в Калужской области украли ружье и деньги

22.05.2019 09:00 203

В Калужской области преступники обворовали приезжего. Об этом 21 мая сообщает управление МВД России по Калужской области.

Мужчина прибыл в наш регион на охоту. Здесь он познакомился с двумя молодыми людьми. При них расплатился в магазине банковской картой, не скрывая пин-код. А после этого компания направилась в местное кафе. В ходе застолья один из приглашенных мужчин забрал у охотника карту. Выйдя на улицу, он снял со счета 83 тысячи рублей. Затем открыл автомобиль нового приятеля, забрал оружие, боеприпасы и скрылся.

Задержать преступника удалось при очередной попытке снять наличные. Сейчас он находится под следствием.

Фото: pxhere.com.