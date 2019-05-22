Малиники, Маяковка и Бушмановка в четверг останутся без газа

22.05.2019 07:00 64

О плановых отключениях сообщили на сайте городской управы Калуги 21 мая. Газ отключат, чтобы провести ремонтные работы на автоколонках и котельных. С 8.00 до 17.00 подача газа будет прекращена: ул. В.Андриановой, д. 5 а (котельная); Ул. В.Андриановой, д. 64 а (котельная); ул. Маяковского, д. 35 (котельная); ул. К.Либкнехта, д. 25 (ГРП 1-01-11); ул. К.Либкнехта, д. 25 (ШРП 1-01-11); ул. К.Либкнехта, д. 40 (ШРП ЧП, ОАО «Думиничский молзавод»); ул. К.Либкнехта, д. 25 (котельная); Грабцевское шоссе, д. 4 Б (АПК-Сервис); Грабцевское шоссе, д. 20 (Автоколонна №1152); ул. Калужская, д. 34 (ШРП 1-01-60Ш); пер. Заводской, Дом инвалидов (ШРП 1-01-20Ш); ул. Моторная (ГРП 1-01-7Г); Территория псих. больницы, жилые дома № 2, 3, 4; ул. Маяковского (ГРПШ 1-01-52Г); ул. Аллейная (ГПРШ 1-01-217Ш, ГРПШ 1-01-172Ш); п. Бушмановка, мкр. «Солнечный», ул. Аллейная, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 10 а, 19; ул. Маяковского, жилые дома 64, 66, 68. Фото: pxhere.com



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