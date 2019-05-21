Житель Юхнова обворовал друзей и сбежал в другой город

21.05.2019 18:30 100

26-летний мужчина из дома знакомых украл 109 тысяч рублей. Об преступлении сообщают в региональном отделении МВД Росси 21 мая. Дождавшись, пока хозяева уйдут на улицу, преступник достал ключ из-под козырька над входной дверью. Без проблем зайдя в дом, мужчина вытащил из тумбочки деньги и вернул ключ на место. На заброшенной ферме он переоделся, вызвал такси и отправился в Калугу. В областном центре путешествие вора не окончились. Через пару дней он выехал в другой регион и потратил деньги на развлечения.

Преступник уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Фото: phxere.com