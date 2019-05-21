Жители Обнинска убирали мусор на скорость

В наукограде прошли соревнования «Чистые игры». Об этом сообщила областное министерство природных ресурсов и экологии 20 мая. В акции приняли участие 22 человека. Они провели уборку в одном из местных лесов. По правилам игры награду вручали не только за скорость и объем собранного мусора, но и за интересные находки. Например, велосипед или игрушку.
Акция «Чистые игры» проходит не только в России, но и за ее пределами. Ее цель – привлечь внимание к защите окружающей среды.
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