Мошенницы в Обнинске обворовали 89-летнюю пенсионерку

21.05.2019 14:00 197

Притворившись дальними знакомыми, они прошли в дом к пожилой женщине. Об этом пишет официальный информационный портал администрации Обнинска 21 мая. Преступницы убедили пенсионерку, что этим летом ее внук погибнет в аварии. Спасти его может только специальный обряд. Для него потребуется 12 тысяч рублей и золотой перстень. Все это мошенницы завернули в кусок ткани и запретили разворачивать несколько часов. После этого покинули дом.

Развернув сверток, пенсионерка нашла там лишь бумажные салтфетки. Пострадавшая тут же обратилась в полицию. Сумма ущерба составляет 24 тысячи рублей. Ведется розыск преступниц.

Фото: pxhere.com