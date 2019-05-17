Пьяный угонщик врезался в дерево и бросил машину

17.05.2019 15:01 148

33-летний мужчина распивал алкоголь с товарищем в Ферзиковском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 17 мая.

Когда друг уснул, мужчина взял у него ключи от легковой машины и отправился кататься. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Проснувшийся товарищ обнаружил, что машины нет и обратился в полицию. Сотрудники оперативно нашли сначала угонщика, а потом и транспорт в ближайшем лесочке.

Мужчине грозит до 5 лет заключения. Это будет уже не первая его судимость.

Фото: pxhere.com