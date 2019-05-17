Сотрудники УФСИН изъяли 40 мобильников при попытке доставить их в тюрьму

17.05.2019 08:03 342

При досмотре микроавтобуса «Ситроен», заезжающего на территорию тюрьмы, сотрудники УФСИН обнаружили спрятанную картонную коробку.

В ней оказалось 40 мобильных телефонов, 2 сим – карты, 4 подвески для телефона и 47 зарядных устройства.

Запрещенные предметы изъяли. В отношении водителя был составлен административный протокол, сообщила пресс-служба УФСИН в четверг, 16 мая.

Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УФСИН.