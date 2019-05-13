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Сайт по продаже оружия обнаружили в Обнинске

13.05.2019 20:03 1 213
Сайт по продаже оружия обнаружили в Обнинске

Прокуратура Обнинска обнаружила в Интернете веб-сайт по продаже оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 13 мая

Вопреки действующему законодательству ресурс был общедоступен. Для совершения покупки не требовалось предоставления специальных документов.

В этой связи прокурор наукограда составил исковое заявление в Калужский районный суд о блокировании веб-сервиса и включении его в реестр запрещенных.

Заявление было удовлетворено.

Фото: Pixabay.com.


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