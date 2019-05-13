Госавтоинспекция проведет акцию «Пешеход» на двух федеральных трассах области

13.05.2019 12:49 227

С 13 по 31 мая на трассах М-3 «Украина» и А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» пройдет мероприятие «Пешеход», сообщила пресс-служба ГИББД.

В отношении водителей внимание будет направлено на соблюдение правил проезда пешеходных переходов.

Также инспекторы проследят, чтобы пешеходы не перебегали дорогу в неположенном месте. А также постараются привить им привычку носить одежду со световозвращательными элементами.

Фото: пресс-служба ГИБДД.