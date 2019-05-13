Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 13 мая
$ 65.23 0.01
73.09 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Госавтоинспекция проведет акцию «Пешеход» на двух федеральных трассах области

13.05.2019 12:49 0 227
Госавтоинспекция проведет акцию «Пешеход» на двух федеральных трассах области

С 13 по 31 мая на трассах М-3 «Украина» и А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» пройдет мероприятие «Пешеход», сообщила пресс-служба ГИББД.

В отношении водителей внимание будет направлено на соблюдение правил проезда пешеходных переходов.

Также инспекторы проследят, чтобы пешеходы не перебегали дорогу в неположенном месте. А также постараются привить им привычку носить одежду со световозвращательными элементами.

Фото: пресс-служба ГИБДД.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Hyundai врезался в отбойник на Киевской трассе, есть пострадавшие 13.05.2019 15:28

Бизнесвумен выплатила 248 тысяч долга, чтобы приставы не арестовали ее имущество 13.05.2019 15:19

Председателя СНТ оштрафовали за нарушение промышленной безопасности 13.05.2019 14:54

Спасатели проведут соревнования среди старшеклассников области 13.05.2019 14:18

Калужские полицейские задержали вора «по горячим следам» 13.05.2019 12:29

Клещи покусали почти 100 человек за прошедшую неделю 13.05.2019 12:16

Полицейские изъяли почти килограмм гашиша у 26-летнего жителя Медыни 13.05.2019 11:45

Автомобилист сбил пешехода в Кирове 13.05.2019 10:56

Житель Козельска предстанет перед судом за пьяные похождения 13.05.2019 10:55

Две мошенницы получали зарплату за несуществующего работника 13.05.2019 10:11

Народные новости
132 1
Yuris
656 31
Lsqz
391 2
bravo40

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Как изменить сценарий жизни?

Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, как дешево слетать в Будапешт

Учить китайский в Китае – эффективный и быстрый способ выучить новую речь

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.