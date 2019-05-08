День Победы область встретит грозой

08.05.2019 12:49 378

Гроза прогнозируется в Калужской области в четверг, 9 мая.

Порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 м/с, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Жителей области призывают не покидать без необходимости дома и соблюдать правила безопасности: не купаться, не прятаться от грозы под высокими деревьями, не пользоваться сотовыми. Автомобили стоит припарковать на обочине, мотоциклы и велосипеды уложить на землю и отойти от них метров на 30.

Фото: pxhere.com