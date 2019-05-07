Правый берег остался без воды из-за аварии

07.05.2019 14:01 336

Аварийный ремонт водопровода пришлось проводить на улице Генерала Попова в Калуге во вторник, 7 мая. Из-за работ без воды остались дома: ул. Спартака, 3 - 15;

ул. Генерала Попова, 14 - 32;

ул. Сиреневый Бульвар;

ул. Комфортная;

ул. Трамплинная;

ул. Георгия Димитрова Ремонтные работы планируется завершить до 20:00, сообщила пресс-служба «Калугаоблводоканала». После этого восстановят водоснабжение.



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