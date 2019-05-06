Приезжих с героином взяли в Калуге

06.05.2019 08:00 155

Двух жителей соседних регионов задержали в областном центре при попытке сделать закладку с героином, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 5 мая.

Позже при досмотре машины одного из задержанных нашли еще 40 гр героина.

Мужчина задержали под стражу. За незаконное распространение наркотиков им грозит до 20 лет заключения.

Фото: pxhere.com