Приезжих с героином взяли в Калуге

Двух жителей соседних регионов задержали в областном центре при попытке сделать закладку с героином, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 5 мая.
Позже при досмотре машины одного из задержанных нашли еще 40 гр героина.
Мужчина задержали под стражу. За незаконное распространение наркотиков им грозит до 20 лет заключения.
Фото: pxhere.com
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