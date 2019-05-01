Калужские приставы отправили 8 нелегалов на родину

01.05.2019 11:20 153

В понедельник, 29 апреля, калужские приставы выдворили за пределы страны 8 нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба УФССП. Суд признал 5 граждан Таджикистана и 3 граждан Узбекистана виновных в нарушении законодательства России. Нелегалов оштрафовали. После подготовки необходимых документов нарушителей сопроводили в один и столичных аэропортов, где передали пограничникам. Этим гражданам въезд на территорию России запрещен в течение 5 лет. Фото: пресс-служба УФССП.



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