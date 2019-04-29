Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 29 апреля
$ 64.71 0.03
72.09 0.02
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Клещи кусают все больше жителей региона

29.04.2019 14:33 1 345
Клещи кусают все больше жителей региона

Количество обратившихся в больницу с укусами клещей за минувшую неделю выросло до 32 человек.

Среди пострадавших — 8 детей.

Также 32 насекомых сдали в лабораторию для анализов, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, у 8 из них нашли возбудителей боррелиоза.

Специалисты рекомендуют при выезде на природу одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду: рубашки должны быть с манжетами, брюки надо заправлять в обувь или носки. Желательно использовать репеленты.

Фото: pxhere.com.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Команда обнинских спортсменов заняла первое место на турнире по смешанным единоборствам 29.04.2019 18:25

Грузовик столкнулся с легковушкой на Киевской трассе 29.04.2019 17:37

Индивидуального предпринимателя заставили нанять работника 29.04.2019 17:11

Опасные детский сад и многоквартирный дом заставили снести в Износковском районе 29.04.2019 16:28

Пожар оставил от деревенского сарая только головешки в Козельском районе 29.04.2019 15:52

Спецслужбы переходят в режим повышенной готовности 29.04.2019 15:09

Мужчины украли два рельса на троих 29.04.2019 13:24

Пешеход попал под фуру и выжил 29.04.2019 11:52

Пасху отпраздновали без происшествий 29.04.2019 11:28

Неопознанный водитель сбил женщину в Кирове 29.04.2019 10:36

Народные новости
774 5
Eagle
310 8
Lsqz
1204 5
VGA

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге

19 апр 2019 15:44
Новости компаний

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Как выбрать дачные окна: основные критерии

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Как выгодно купить недорогой кондиционер

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.