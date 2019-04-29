Клещи кусают все больше жителей региона

29.04.2019 14:33 345

Количество обратившихся в больницу с укусами клещей за минувшую неделю выросло до 32 человек.

Среди пострадавших — 8 детей.

Также 32 насекомых сдали в лабораторию для анализов, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, у 8 из них нашли возбудителей боррелиоза.

Специалисты рекомендуют при выезде на природу одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду: рубашки должны быть с манжетами, брюки надо заправлять в обувь или носки. Желательно использовать репеленты.

Фото: pxhere.com.