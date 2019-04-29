Клещи кусают все больше жителей региона

Количество обратившихся в больницу с укусами клещей за минувшую неделю выросло до 32 человек.
Среди пострадавших — 8 детей.
Также 32 насекомых сдали в лабораторию для анализов, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, у 8 из них нашли возбудителей боррелиоза.
Специалисты рекомендуют при выезде на природу одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду: рубашки должны быть с манжетами, брюки надо заправлять в обувь или носки. Желательно использовать репеленты.
Фото: pxhere.com.
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