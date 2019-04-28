Баня горела на ночь глядя в Малоярославецком районе

В субботу, 27 апреля, загорелась баня в деревне Машкино Малоярославецкого района.
Пожар начался вечером в 20:26. Тушить полыхающее здание прибыли 7 спасателей на 2 спецмашинах.
В результате возгорания никто не пострадал,сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняют специалисты.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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