Замдиректора филиала «Калугаоблводоканал» оштрафовали за плохое качество воды

25.04.2019 15:58 216

В Дзержинском, Медынском, Износковском и Юхновском районах были выявлены нарушения требований к питьевой воде, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 25 апреля. Согласно заключению, в водопроводной воде было значительно превышено содержание железа. В этой связи был составлен административный протокол. Замдиректора филиала «Калугаоблводоканала» признали виновной и оштрафовали на 2 тысячи рублей. Фото: Pixabay.com.



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