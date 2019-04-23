Калужане стали первыми на соревнованиях для слепых и для глухих

23.04.2019 06:29 53

Калужские девушки заняли первое место на чемпионате России по голболу (спорту слепых), сообщила пресс-служба областного правительства в понедельник, 22 апреля. Состязания проходили в подмосковном Раменском. Представители калужской команды по волейболу также взяли золото на первенстве страны по спорту для глухих. Эти состязания проходили в Башкортостане. Фото:pixnio.com



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