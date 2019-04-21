Мужчина украл имущество на 100 тысяч из инвалидной коляски

В полицию Кирова обратилась женщина с заявлением о краже. Она рассказала, что передвигается в инвалидной коляске. В сопровождении дочери потерпевшая направилась в магазин.
Женщины оставили коляску у входа и вошли в помещение. Вернувшись, гражданка не обнаружила своей сумки, которая осталась в инвалидном кресле.
В сумке были мобильник, документы, серебряные украшения и крупная сумма денег. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 21 апреля.
Им оказался 33-летний житель Брянской области. Мужчине было предъявлено обвинение, а материалы дела направили в суд.
Фото: пресс-служба МВД.
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