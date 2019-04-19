Тульскую и Восточный проезд перекроют из-за ремонтных работ

19.04.2019 19:06 149

В субботу, 20 апреля, с 8:00 будет закрыт проезд по калужской улице Восточный проезд на участке между Никитина и Постовалова. Проехать будет нельзя до 8:00 воскресенья.

Машины не смогут ездить из-за ремонтных работ «Калугаоблводоканала».

24 апреля перекроют часть улицы Тульской. Проезд по участку, ограниченному улицами Степана Разина и Фридриха Энгельса, будет закрыт с 20.00 до 7.00 25 апреля, сообщила пресс-служба городской управы.

На Тульской будет проводить ремонт «Калугатеплосеть».