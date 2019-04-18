Женщина оплатила долг за коммуналку, чтобы съездить в отпуск

18.04.2019 12:21 178

Жительница Ленинского района Калуги задолжала за коммуналку около 55 тысяч рублей.

Она не стала оплачивать долг в установленные сроки, и приставы приступили к мерам принудительного взыскания.

Незначительную сумму удалось погасить за счет обращения взыскания на её доходы и счета в банках, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 17 апреля.

Кроме того женщину внесли в список «невыездных» граждан.

Гражданка собралась на отдых за границу и, чтобы не нарушать своих планов, оплатила оставшуюся задолженность.

Фото: пресс-служба УФССП.