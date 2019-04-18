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Мотоциклист не успел затормозить и влетел в «Ладу»

18.04.2019 11:31 0 268
Мотоциклист не успел затормозить и влетел в «Ладу»

В среду вечером, 17 апреля, на 103 километре Киевской трассы произошло ДТП, сообщила пресс-служба калужского управления ГИБДД.

31-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», двигался по левой полосе дороги со стороны Москвы. Пытаясь затормозить перед перекрестком, он не справился с управлением, опрокинулся и влетел в стоящую «Ладу».

Мотоциклист был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Фото: Pixabay.com.


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