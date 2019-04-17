Калужский наркоман дурман купить успел, а употребить — нет

17.04.2019 10:03 195

31-летнего калужанина задержали прямо у тайника с наркотиками, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 17 апреля.

Мужчина купить зелье через интернет. Он забирал покупку из лесополосы, когда его задержали полицейские. Свертки с амфетамином нашли у наркомана в кармане брюк и на коврике автомобиля. Общая масса наркотика составила 97,5гр.

Фото: УМВД по Калужской области