Виновник ДТП «выкупил» свой автомобиль за 200 тысяч

17.04.2019 09:30 286

Виновник ДТП должен был возместить ущерб страховой фирме, но старательно избегал встречи с судебными приставами, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 16 апреля. В итоге приставы выяснили, что у мужчины есть автомобиль Renault Megane. Машину арестовали, пригрозили продать. После этого мужчина выплатил долг — 202 тысячи рублей.



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