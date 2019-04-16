Калужанина оштрафовали на 10 тысяч за экстремистский ролик в соцсети

16.04.2019 19:34 297

Прокуратура Калуги возбудила административное дело в отношении жителя города после проверки его аккаунта в соцсети.

Мужчина на своей странице разместил ролик с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц, объединенных по признакам расы, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 16 апреля.

Дело было незамедлительно направлено в суд. Судья вынес обвинительный приговор нарушителю и назначил штраф 10 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры.