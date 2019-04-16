«Подруга» из соцсети обманула жительницу Обнинска на 200 тысяч

16.04.2019 13:50 408

Жительнице Обнинска пришло сообщение от «подруги» в соцети с предложением организовать выгодный вклад в одном из банков.

Женщина поверила и сообщила лжеприятельнице данные своей банковской карты. После этого она положила на счет 200 тысяч.

Когда на телефон «посыпались» смс-ки о снятии средств, гражданка осознала что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

Полицейские установили что страничка «подруги» была фейком, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 16 апреля. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: пресс-служба МВД.