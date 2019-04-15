Женщина придумала мужа, чтобы платить чужой картой

15.04.2019 20:04 793

Калужанка нашла в сетевом магазине банковскую карту, положила ее себе в карман и унесла, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 15 апреля.

В следующем магазине дама попыталась расплатиться чужой картой. Так как сумма покупок была больше тысячи, то требовалось ввести пин-код. Тогда женщина наврала, что карточка принадлежит мужу. А он не берет трубку. Кассир предложила произвести покупку частями, разделив ее на несколько чеков.

Похожим способом калужанка купила продукты в еще одном магазине. А затем карту выкинула.

Ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Во время следствия женщина раскаялась и деньги пострадавшему вернула.

Фото: pxhere.com