Метким броском сковородки юноша отправил собутыльника в больницу

22-летний житель Барятинского района пьянствовал с другом, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 12 апреля.
Мужчины поссорились. Не справившись с эмоциями молодой человек схватил со стола сковородку с закуской и швырнул в собутыльника. Попал в голову.
Пострадавший отправился в больницу, а метатель в отделение полиции. Его будут судить за причинение легкого вреда здоровью.
Фото: pxhere.com
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