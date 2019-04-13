Метким броском сковородки юноша отправил собутыльника в больницу

13.04.2019 11:25 186

22-летний житель Барятинского района пьянствовал с другом, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 12 апреля.

Мужчины поссорились. Не справившись с эмоциями молодой человек схватил со стола сковородку с закуской и швырнул в собутыльника. Попал в голову.

Пострадавший отправился в больницу, а метатель в отделение полиции. Его будут судить за причинение легкого вреда здоровью.

Фото: pxhere.com